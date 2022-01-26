الصراع حول الأرض في السودان (10) والأخيرة - تاج السر عثمان

2022/01/26 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان أولا: تابعنا في الحلقات الماضية تطور ملكية الأرض في السودان باعتبارها ركيزة العمل في الزراعة والرعي مع قيام الممالك السودانية القديمة كما في : مملكة كرمة، نبتة مروي بعد تفكك الملكية القبلية الجماعية للارض، بظهور الدولة كنتاج لاتساع الفروق الاجتماعية وظهور الطبقات المالكة والملوك مثل: ملوك نبتة الممثلين للاله آمون في الأرض ا الذين نظموا ملكية الأرض علي الرعايا وأخذ نصيبهم من عائدها، اضافة للأراضي ......





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