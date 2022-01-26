الأسد يصدر عفوا عاما عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25 يناير 2022

2022/01/26 | 08:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، إصداره لعفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والتي ارتكبت قبل تاريخ الـ25 من يناير/ كانون الثاني 2022.

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