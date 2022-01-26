مؤشر الفساد لعام 2021.. تعرف على تصنيف الدول العربية

2022/01/26 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد في دول العالم "حافظ على استقراره" في تحليلها لـ"مؤشرات الفساد" لعام 2021، محذرة من الآثار السلبية لعدم محاربة هذه الظاهرة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، كما إنه يهدد جهود مكافحة وباء كورونا

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