برهم صالح عن استهداف الكرمة: يجب رص الصف الوطني ومنع المتربصين

2022/01/26 | 08:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، بشأن الهجوم الذي طال قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.

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وقال صالح في تدوينة تابعها "ناس"، (26 كانون الثاني 2022)، إن "الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مُستنكر، وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية".

وأضاف، "يجب رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا".

,أعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، تفاصيل الاستهداف الذي تعرض له قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الثاني 2022)، أن "عملاً إرهابياً جبان يستهدف قضاء الكرمة مسقط راس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء، وقد سقط الصاروخ الاول خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع ٢٠ امام دار احد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما ادى الى جرح اثنين منالمواطنين المارين بجروح طفيفة".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية شرعت بالإجراءات اللازمة بصدد هذا الحادث".

وعلق تحالف تقدم، في وقت سابق، على استهداف قضاء الكرمة في الانبار بقصف صاروخي.

وقال عضو التحالف هيبت الحلبوسي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (25 كانون الثاني 2022)، ان "استهدافاتكم البائسة لن تثني من تقدمنا بالمضي في مشروعنا لوطن خالي من الارهاب والميليشيات".

وختم في وسم "#ماضون_بمشروع_وطن⁩".

وأفاد مصدر امني، في وقت سابق، بسقوط ثلاثة صواريخ في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكر المصدر، لـ "ناس" (25 كانون الثاني 2022)، أن "ثلاثة صواريخ قدمت من اتجاه منطقة ذراع دجله، وسقطت في قضاء الكرمة الأول بمنطقة شارع عشرين.



الأول في فتحة تصريف المياه (منهوله)، والثاني في كراج البلدية، والثالث في منطقة الرشاد".

وأضاف المصدر أن "الحادث أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين، أحدهما طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، والثاني أصيب بجروح طفيفه وتم نقلهما إلى مستشفى الكرمة العام لتلقي العلاج".

واشار المصدر إلى أنه "تم تطويق المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة".

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