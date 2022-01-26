سياسي كردي: الاحزاب المسلحة بالاقليم لايمكن ابعادها عن العملية السياسية

2022/01/26 | 08:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد السياسي المستقل صابر اسماعيل، ان الاحزاب المسلحة داخل الاقليم لايمكن اقصائها او ابعادها عن المشاركة بالعملية السياسية، لافتا الى ان الخلاف بين الاتحاد والديمقراطي قد يتم حله في حال حدوث تغيير للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال اسماعيل لـ /المعلومة/، ان “الاحزاب التي تمتلك اجنحة مسلحة لايمكن تجاهلها او اقصائها من المشاركة […]

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