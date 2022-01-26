اليونسيف تطالب بتحرك دولي لحماية 850 طفلا سوريا

2022/01/26 | 08:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطالبت يونيسف بوقف الاشتباكات على الفور للسماح بمرور آمن للقصر البالغ عددهم 850.

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