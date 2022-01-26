عضو بالعصائب: وحدة البيت الشيعي مرهونة بتجاوز الخلافات الشخصية

2022/01/26 | 08:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق احمد عبد الحسين، ان الاطار التنسيقي متماسك بجميع اطرافه، لافتا الى ان وحدة البيت الشيعي تحتاج الى تجاوز الخلافات الشخصية.وقال عبد الحسين لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي متماسك وقراره واضح بشأن الذهاب ككتلة شيعية واحدة تضم الاطار والكتلة الصدرية من اجل لملمة البيت […]

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