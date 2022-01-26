أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في فرنسا في يوم واحد

2022/01/26 | 08:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعسجلت فرنسا أمس الثلاثاء رقما قياسيا جديدا في الاصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 501,635 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الاصابات اليومية حاجز النصف مليون.وتعد حصيلة الإصابات اليومية حاليا في فرنسا الأعلى مقارنة بأي دولة أوروبية أخرى، حيث تخطى المعدل الوسطي 360 ألف إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت الأرقام الرسمية أن أكثر من 30 ألف مصاب بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء فرنسا، وهو أعلى رقم منذ تشرين الثاني 2020. لكن قرابة 3,700 مصاب فقط احتاجوا الى وضعهم في العناية الفائقة، أي أقل من فترات الموجات السابقة التي شهدت ارتفاعا في الإصابات.ويسود اعتقاد أن المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى التي تقف وراء الموجة الأخيرة أقل خطرا من المتحورة دلتا. وتوفي نحو 364 شخصا بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد في فرنسا إلى 129,489.وتأتي هذه الأرقام بعد دخول اجراءات كوفيد الجديدة التي فرضتها الحكومة حيز التنفيذ الاثنين.

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