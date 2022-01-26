الصحة العالمية تعلن عن حصيلة “صادمة” لإصابات كورونا خلال الاسبوع الماضي

2022/01/26 | 08:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، أن أكثر من 21 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي وحده في العالم، وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا منذ بداية تفشي الجائحة.وقالت المنظمة، في نشرتها، إن “عدد حالات الإصابة المكتشفة زاد بنسبة 5% مقارنة بالأيام السبعة السابقة، والوفيات بنسبة 1%”.وبحسب أرقام المنظمة بلغ […]

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