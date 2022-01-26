خبير: الارهاب في الطارمية لن ينتهِ بعملية عسكرية … السور الامني كفيل بحمايتها

2022/01/26 | 08:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى الخبير الامني امير عبد المنعم، ان الارهاب في الطارمية شمالي بغداد لن ينتهِ بعملية امنية عسكرية، بل ان تأمين المنطقة بحاجة الى احاطتها بسور كونكريتي وتجريب بعض البساتين قرب هذا السور لحمايتها من أي تسلل ارهابي.وقال عبد المنعم لـ /المعلومة/، ان “الارهاب في الطارمية مازال يتدفق بين الحين والاخر وينفذ […]

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