البياتي: الدورة البرلمانية لن تكون خالية من تصفية الحسابات بين شركاء الامس

2022/01/26 | 09:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان المرحلة المقبلة ستشهد ولادة جبهة معارضة برلمانية كبيرة، لافتا الى الدورة البرلمانية لن تكون خالية من تصفية الحسابات بين شركاء الامس.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “اكثر من 100 نائب قد يشكلون جبهة معارضة داخل البرلمان خصوصا ان بعض الكتل او مايسمى بالتحالف الثلاثي يسعى للتفرد بالحكم […]

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