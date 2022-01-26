تحذيرات سياسية من سيطرة الإقليم على كركوك وإعادة سيناريو عدم الاستقرار

2022/01/26 | 09:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذرت اطراف سياسية من محاولات الاكراد لبسط السيطرة على كركوك من خلال استغلال النفوذ السياسي في الحكومة الجديدة، لافتين الى ان المحافظة قد تشهد عودة حالة عدم الاستقرار والخطف والاقصاء بعد سيطرة البيشمركة على القرار الأمني داخل المحافظة.وقال عضو ائتلاف النصر في كركوك عزام الحمداني لـ /المعلومة/، ان “هناك مخاوف كبيرة لدى […]

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