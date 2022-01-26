2022/01/26 | 09:07 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد الشرطة الإتحادية يوجه بتحديث الخطط الخاصة بحماية سجن ( الحوت ) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/26 | 09:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الشرطة الإتحادية يوجه بتحديث الخطط الخاصة بحماية سجن ( الحوت )) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الشرطة الإتحادية يوجه بتحديث الخطط الخاصة بحماية سجن ( الحوت )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).