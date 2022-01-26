النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2022

2022/01/26 | 09:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بمقدار 1.2%.

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