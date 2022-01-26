2022/01/26 | 09:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتسبب العواصف الأخيرة في تساقط الكثير من الأمطار فحسب، بل تسببت أيضًا في انجراف دلفين رضيع إلى الشاطئ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: رواد شاطئ يكتشفون دلفين رضيع جرفته عاصفة إلى الرمال.. ماذا حدث له؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: رواد شاطئ يكتشفون دلفين رضيع جرفته عاصفة إلى الرمال.. ماذا حدث له؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).