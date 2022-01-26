2022/01/26 | 09:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.في الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.27٪ إلى 87.96 دولارا للبرميل، بعد أن قفزت 2.2٪ في الجلسة السابقة.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا، أو 0.42٪، إلى 85.24 […]

ظهرت المقالة عالمياً..



أسعار النفط تتراجع إلى 87 دولاراً للبرميل أولاً على ايرث نيوز.

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