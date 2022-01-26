2022/01/26 | 09:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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إحباط محاولة تسلل لداعش جنوب قضاء سنجار » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 09:16

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