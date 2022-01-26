النقد الدولي يدعو السلفادور إلى إلغاء اعتماد البيتكوين كعملة رسمية

2022/01/26 | 09:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، السلفادور إلى تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد البيتكوين وسيلة دفع رسمية، مشيرا إلى "المخاطر الكبيرة" التي تشكلها العملة المشفرة.

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