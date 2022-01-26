الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” جنوب سنجار

2022/01/26 | 09:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن احباط محاولة تسلل لتنظيم “داعش” الاجرامي جنوب قضاء سنجار بمحافظة نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى في هيئة الحشد الشعبي احبطت، فجر اليوم الأربعاء، محاولة تسلل لداعش في جنوب قضاء سنجار”.وأضاف البيان أن “القوة فتحت نيرانها على […]

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