القبض على تاجر مخدرات جنوبي الديوانية

2022/01/26 | 09:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات في قضاء الحمزة جنوبي المحافظة.وقالت القيادة في بيان، إنه “تمكنت قوة من مركز شرطة الحمزة وبعد نصب كمين مباغت من القاء القبض على أحد المتاجرين بالحبوب المخدرة في قضاء الحمزة الشرقي”.وأضافت انه “وجد بحوزته كمية من الحبوب المخدرة”، مؤكدة […]

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