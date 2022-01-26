دراسة : احتمال وجود مياه سائلة على المريخ

2022/01/26 | 09:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..جفّ الأمل في العثور على مياه سائلة على سطح المريخ، وفقا للعلماء الذين توقعوا أن ما كان يُعتقد أنه بحيرة شاسعة تحت القطب الجنوبي ليس أكثر من سراب مغبر.وفي عام 2018، اعتقد العلماء أنهم كانوا ينظرون إلى الماء السائل على المريخ، بعد رؤية انعكاسات الرادار الساطعة تحت الغطاء الجليدي القطبي، […]

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