بعد موجة الامطار.. ادارة سد دوكان تعلن ارتفاع المناسيب وتجاوز خطر الجفاف

2022/01/26 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

اعلنت ادارة سد دوكان، اليوم الاربعاء، تجاوز خطر الجفاف بعد ارتفاع مناسيب السد بعد موجة الامطار والثلوج الاخيرة.

وقال مدير السد كوجر جمال في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مناسيب المياه ارتفعت بقدر 130 سنتمترا عن السابق، وهي خطوة مهمة جدا".

وأضاف أنه "تم عبور مراحل كبيرة لتجاوز خطر الجفاف"، مبينا انه "في حال استمرار الامطار لنهاية الموسم بكميات كبيرة سيكون هناك احتياطي عالي يمكن من خلاله الانتعاش لفترة طويلة".

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