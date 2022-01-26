أسعار الدولار تسجل انخفاضاً بالأسواق المحلية

2022/01/26 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء، انخفاضاً في أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ان أسعار الصرف سجلت انخفاضاً بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات، حيث كانت الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 148.250 دينار

الشراء 147.250 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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