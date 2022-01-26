احباط محاولة تسلل لداعش جنوب قضاء سنجار

2022/01/26 | 09:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة سنجار احبطت محاولة تسلل لداعش ضمن قيادة عمليات.

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