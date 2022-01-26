السامرائي يعلق على استهداف منزل الحلبوسي: السلوك العدواني تشكل خرقاً في بناء الدولة

2022/01/26 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دان رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، استهداف قضاء الكرمة ومنزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال السامرائي في بيان، تلقته وكالة ايرث نيوز، “ندين ونشجب الإستهداف الإجرامي الذي طال منطقة الگرمة في قضاء الفلوجة ومنزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومقترباته، والذي أدى بالنتيجة إلى أضرار في منازل سكان المنطقة كذلك”.[…]

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