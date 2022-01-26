بابل تشرع بتأهيل سدة الهندية للإسراع بادراجها على لائحة التراث العالمي

2022/01/26 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… بدأت أعمال التأهيل في سدة الهندية القديمة بمحافظة بابل، بغية الإسراع في إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي.وقال مدير السدة رضا عبد العباس في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بعد انضمام السدة إلى سجل التراث العالمي للري، هناك تحركات واسعة لإدراجها ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو والعمل على إعادة تأهيلها”.وأضاف عبد العباس، أن […]

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