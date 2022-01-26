رياضي لبناني من ذوي الهمم يتقدم مسيرة لمواجهة أزمة المناخ بإكسبو 2020 دبي

2022/01/26 | 09:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار "أسبوع الأهداف العالمية"، الذي يغادر لأول مرة في تاريخه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لينطلق على أرض معرض إكسبو 2020 دبي، شارك محترف رياضات التحمل اللبناني، والسفير الإقليمي للنوايا الحسنة للعمل المناخي ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مايكل حدّاد، في مسيرة للعمل المناخي بهدف نشر رسالة للعالم حول أهمية دعم وتسريع إجراءات التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ في المنطقة العربية وحول العالم.

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