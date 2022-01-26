مسقط رأس الحلبوسي يتعرض إلى 3 صواريخ كاتيوشا

2022/01/26 | 09:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، إصابة مواطنين اثنين بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "عملًا إرهابيًا يستهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وأضافت أنّ "الصاروخ الأول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع 20 أمام دار أحد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة"، لافتة إلى أن "الأجهزة الأمنية شرعت بالإجراءات اللازمة بصدد هذا الحادث".

وعلق رئيس الجمهورية برهم صالح، على الاستهداف الصاروخي، قائلًا إنّ "الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مُستنكر، وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية".

وأضاف، "يجب رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا".

من جانبه، نشر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، صورة طفل قيل إنه أصيب بالقصف، قائلًا: "ابني، أعتذر منك وأعدك سنستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللا دولة، كي تنعموا بالسلام والأمان".

بدوره، قال عضو تحالف "تقدم" هيبت الحلبوسي في تدوينة، رصدها "ألترا عراق"، إن "استهدافاتكم البائسة لن تثني من تقدمنا بالمضي في مشروعنا لوطن خالي من الإرهاب والميليشيات".

وختم في وسم "#ماضون_بمشروع_وطن⁩".

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