مصلح: هناك تنسيق امني بين القطعات العراقية والجانب السوري لمنع تسلل الدواعش

2022/01/26 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الاربعاء، وجود تنسيق مع القوات السورية لحماية الحدود ومنع تسلل العناصر الداعشية، مبينا انه لطالما هناك حشد شعبي موجود في العراق لن يتكرر مشهد داعش في العراق.وقال مصلح في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” هناك تنسيقا امنيا بين القطعات العراقية والجانب السوري و ليس […]

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