2022/01/26 | 09:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، تمسكه بمبدأ مشاركة جميع الأطراف السياسية في إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على رفض منهج الإقصاء والتهميش.وقال الإطار التنسيقي في بيان اطلعت عليه “ايرث نيوز”، إن “قادة الاطار التنسيقي اجتمعوا وناقشوا اخر تطورات العملية السياسية والاجواء والمواقف، واكدوا ان الاطار ملتزم بمشروعه وهو منهج المشاركة في […]

ظهرت المقالة الاطار التنسيقي يؤكد على تمسكه بمبدأ المشاركة ورفض الاقصاء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي يؤكد على تمسكه بمبدأ المشاركة ورفض الاقصاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي يؤكد على تمسكه بمبدأ المشاركة ورفض الاقصاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).