2022/01/26 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على 11 مطلوبا بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت المديرية في بيان، إنه “تم إلقاء القبض على 11 متهماً خلال إجراء حملات أمنية في الاسواق والاماكن العامة والخاصة، والقاء القبض على المتهمين المطلوبين للقضاء العراقي”.وأضافت انه “نفذت مفارز من قسم مكافحة الإجرام […]

ظهرت المقالة القبض على 11 مطلوبا بقضايا مختلفة في كربلاء أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 11 مطلوبا بقضايا مختلفة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 11 مطلوبا بقضايا مختلفة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).