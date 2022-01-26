2022/01/26 | 09:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد يونامي الهجوم بالصواريخ قرب مقر إقامة الحلبوسي محاولة جبانة لخلق الفوضى

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