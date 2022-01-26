2022/01/26 | 10:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… زودت مفوضية حقوق الانسان، السجون الإصلاحية في محافظة بابل بأكثر من ألف كتاب من الاختصاصات القانونية والدينية والثقافية بهدف توعية النزلاء وإعادة دمجهم بالمجتمع بصورة صحيحة بعد انقضاء مدة محكوميتهم.وقال مدير إعلام مفوضية حقوق الانسان في بابل عبد الحسين الخفاجي في بيان اطلعت عليه /المعلومة،/، إن “المفوضية العليا لحقوق الانسان بادرت بتزويد سجن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزويد سجن الحلة الإصلاحي بـ 1000 كتاب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزويد سجن الحلة الإصلاحي بـ 1000 كتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).