عاجل.. مجهولون يهاجمون بالقنابل مقراً حكومياً في مدينة الصدر

2022/01/26 | 10:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وقع هجوم بقنابل المالتوف، اليوم الاربعاء على مقر بلدية الصدر الاولى.

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مجهولون يهاجمون بالقنابل مقراً حكومياً في مدينة الصدر أولاً على النور نيوز.

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