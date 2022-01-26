الإعلام الأمني: عمل إرهابي يستهدف قضاء الكرمة

2022/01/26 | 10:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تفاصيل الاستهداف الذي تعرض له قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.وقالت الخلية في بيان، وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “عملاً إرهابياً جبان يستهدف قضاء الكرمة مسقط راس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع …

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