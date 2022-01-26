فحوصات كورونا جديدة لستة من لاعبي الوطني

2022/01/26 | 10:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اظهرت نتائج فحص الـ PCR سلبية لكل من أمير العماري ومهند جعاز وفرانس ضياء وعلي الحمادي وزيدان إقبال، وإصابة سعد ناطق بفيروس كورونا.وذكرت مصادر، في حديث لوكالة ايرث نيوز، أن “اللاعبين الخمسة غير المصابين سيسمح لهم بالتواجدِ مع وفد المنتخب الوطنيّ وإمكانية اشتراكهم اليوم في آخر وحدةٍ تدريبية ستكون على ملعبِ ازادي […]

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