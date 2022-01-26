العراق يخرج من تصنيف البلدان العشرة الأعلى فساداً بالعالم

2022/01/26 | 10:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف عضو ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، محمد رحيم الربيعي، الأربعاء، عن خروج العراق من تصنيف البلدان العشرة الأعلى فساداً بالعالم.وقال الربيعي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “العراق اتبع عدة سياسات منها إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي ستنطلق خلال الأشهر القليلة المقبلة من قبل هيئة النزاهة، […]

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