كانت لعبة الأغنياء العرب فقط..تعرّف إلى 1500 عام من تاريخ الشطرنج بجناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي

2022/01/26 | 10:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قاعة الشطرنج، يحتفي الجناح الإسباني في إكسبو 2020 دبي بالعلاقات التاريخية بين إسبانيا والمنطقة العربية، حيث جلب العرب لعبة الشطرنج إليها في القرن الثامن الميلادي

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