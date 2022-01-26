بقيمة 2.5 مليار دولار.. أميركا تجيز صفقة أسلحة ضخمة لمصر

2022/01/26 | 10:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجازت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان.

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