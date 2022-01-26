الموارد المائية تباشر باستخدام تقنيات ري حديثة في ذي قار

2022/01/26 | 10:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الموارد المائية، الأربعاء، عن المباشرة باستخدام تقنيات ري حديثة في محافظة ذي قار باعتبارها غير مخدومة بمشاريع استصلاح واسعة وتقع في نهايات الأنهر، بينما أكدت أن هذا التوجه يأتي في إطار المساعي لضمان زيادة الغلة الإنتاجية للأراضي المزروعة بالمحاصيل.وقال المتحدث الرسمي للوزارة المستشار عون ذياب عبد الله في بيان اطلعت عليه […]

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