نتيجة فحص سلبية لأربعة لاعبين من المنتخب الوطني

2022/01/26 | 10:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، تسجيل نتائج فحص سلبية لأربعة لاعبين من المنتخب الوطني.وذكر لاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “نتائج فحْص الـ PCR سلبية ظهرت لكل من (أمير العماري وفرانس ضياء وعلي الحمادي وزيدان إقبال)”.واضاف “بالتالي يسمح لهم بالتواجدِ مع وفد المنتخب الوطنيّ وإمكانية اشتراكهم اليوم في آخر وحدةٍ […]

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