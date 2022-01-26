علم السعودية في القمامة يثير غضبا ودعوات للتحقيق

2022/01/26 | 10:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للعلم السعودي وهو ملقى في القمامة غضبا بين نشطاء ودعوات لفتح تحقيق ومعاقبة صاحب الفعلة هذه.وأظهر الفيديو، علم السعودية ملقى على الأرض وقد جمع بداخله العديد من الأغراض والنفايات، حيث تم حشوه من الداخل بأغراض قديمة وربطه من أعلى ورميه على الطريق.وقام أحد الأشخاص […]

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