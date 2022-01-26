الداخلية تدعو لشمول مطلقي العيارات النارية بـ4 إرهاب

2022/01/26 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دعت وزارة الداخلية، الأربعاء، إلى شمول منفذي الرمي العشوائي بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بعد ارتفاع معدل الإصابات.وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك دعوات وتوجيهات لشمول منفذي الرمي العشوائي بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب”.وأشار إلى أن “شمول الدكة […]

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