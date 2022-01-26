جوانب من الصراع الأيديولوجي السياسي المتمظهر في صفوف الحركة الشيوعية الأممية - الحزب الشيوعي اليوناني

2022/01/26 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني مقال لقسم العلاقات الأممية للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني عن مؤتمر اﻷ-;-حزاب الشيوعية اﻷ-;-ممي الأخير المنعقد عن بُعدفي ظروف "الموجة" الخامسة للوباء، أقيم مؤخراً عن بُعد مؤتمر استثنائي للقاء اﻷ-;-ممي للأحزاب الشيوعية والعمالية، تحت مسؤولية الحزب الشيوعي اليوناني والحزب الشيوعي التركي.



حيث تؤكد التطورات عدم تمُّكن الحكومات البرجوازية من مواجهة وباء الفيروس التاجي ......





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