معرضُ الكتاب … والشتاء وآلزهايمر - فاطمة ناعوت

2022/01/26 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت أخيرًا عاد معرض الكتاب إلى حضن يناير، حضن الشتاء.



هناك ارتباطٌ "أدبي معنوي" بين الكتاب وبداية العام؛ لأن القراءةَ هي البداية.



بدايةٌ لكل جميل وثريّ.



وثمّةُ ارتباطٌ "عملي" بين الكتاب والشتاء؛ لأن القراءة تمنحُ الدفءَ للعقل والقلب معًا.



العام الماضي أخلفَ المعرضُ موعدَه وزارنا في شهر يونيو بسبب الجائحة، وها هو يعود إلينا في يناير لنُطفئ شمعتَه الثالثة والخمسين، ونتمنى معه أمنيةً جميلة لمصر في ثوب " ......





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