المؤسسة الكهربائية جزء من مؤسسة الدولة الفاسدة - فلاح أمين الرهيمي

2022/01/26 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي المؤسسة الكهربائية تعتبر إحدى المؤسسات المهمة في الدولة باعتبارها الممول الرئيسي للطاقة الكهربائية في مستلزمات حياة الشعب في العمل والبيت وهذه الطاقة المهمة للشعب أصابها الخلل والفساد الإداري مع باقي مؤسسات الدولة العراقية وبقي الشعب يعاني منها كثيراً في الماضي والحاضر ..



كما أن الدولة تعتبر مؤسسة خدمية للشعب مما يعني أن جميع المؤسسات والدوائر التابعة لها تجند جميعها بما فيها المؤسسة الكهربائية من ......





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