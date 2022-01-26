إصابة امرأة بانفجار مخلف حربي في البصرة

2022/01/26 | 10:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الاربعاء، بإصابة امرأة إثر انفجار مخلف حربي في محافظة البصرة.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “امرأة اصيبت بأنحاء متفرقة من جسمها إثر انفجار مخلف حربي في منطقة خضر الماء التابعة لقضاء الزبير بمحافظة البصرة”.وأضاف المصدر، أن “القوات الامنية طوقت المكان، فيما سهلت لسيارات […]

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