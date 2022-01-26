2022/01/26 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوفه.وذكر اتحاد المرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الفحوصات الطبية الـ PCR اظهرت نتيجة فحص إيجابية للاعب سعد ناطق، وبالتالي سيدخلُ ضمن إجراءات الحجر الصحيّ لمدةِ سبعة أيامٍ، وغيابه عن مواجهةِ إيران”.واضاف “مع نتيجةِ اللاعب الايجابية أصبح ناطق رابعَ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة كورونا جديدة في صفوف المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة كورونا جديدة في صفوف المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).