إحباط محاولة تسلل لداعش جنوبي سنجار

2022/01/26 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن ان قوة سنجار للحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لداعش جنوبي سنجار.

وقال بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى في هيئة الحشد الشعبي، أحبطت فجر اليوم ، محاولة تسلل لعناصر عصابات داعش الإرهابية جنوبي قضاء سنجار".

وأضاف، انه "فتحت القوة نيرانها على المجموعة الإرهابية التي كانت تحاول التسلل للقضاء ما اجبرهم على الفرار، كما شرعت بملاحقتهم، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

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