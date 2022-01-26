الإطاحة بثلاثة إرهابيين خطرين بينهم المشرف على الخطة الدفاعية للموصل

2022/01/26 | 11:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الأربعاء، عن القاء القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين بينهم المشرف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل قبل تحريرها.وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل ومن خلال المعلومات الدقيقة واجباتها، حيث تمكنت من القاء القبض على […]

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